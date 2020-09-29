В «Спартаке» заявили, что не видят юридических проблем в использовании старой эмблемы

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов высказался о возможном возвращении старой эмблемы на форму московской команды.



«Спартак и МФСО «Спартак» ранее заключили лицензионное соглашение, в соответствии с которым клуб получил права на использование всех спартаковских товарных знаков, принадлежащих МФСО «Спартак». При этом клуб ежегодно выплачивает МФСО фиксированную денежную сумму и предоставляет обществу ряд других привилегий.



Клуб имеет право использовать старую эмблему в своих целях. Но если «Спартак» передаст сублицензию третьей стороне, которая будет извлекать прибыль от реализации продукции со старой эмблемой, то, по договору с МФСО «Спартак», клуб должен выплатить обществу определённую долю от денег, полученных «Спартаком» от третьей стороны. При этом размер выплаты лицензионным соглашением с МФСО никак не определён.



Учитывая эти обстоятельства, мы не видим никаких юридических проблем в возможном использовании старой эмблемы клуба в юбилейной форме с элементами ретростиля или любой другой атрибутике клуба», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максима Пахомова.

Газизов рассказал, почему «Спартак» планирует вернуть старую эмблему