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Игнашевич: было бы здорово натурализовать Жиго для сборной России

Игнашевич: было бы здорово натурализовать Жиго для сборной России
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич выразил мнение, что французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго мог бы помочь сборной России.

«Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в РПЛ он мне нравится больше всего. Также можно смело доверять Дивееву, который достаточно стабильно играет в ЦСКА.

Кто потенциально может занять место опытного защитника в сборной? Джикия, он сейчас лидер «Спартака», — сказал Игнашевич в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Полиной Куимовой.

Жиго перешёл в «Спартак» летом 2018 года из «Гента». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне 26-летний защитник провёл 8 матчей в РПЛ и забил 1 гол.

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