Игнашевич: было бы здорово натурализовать Жиго для сборной России

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич выразил мнение, что французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго мог бы помочь сборной России.

«Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в РПЛ он мне нравится больше всего. Также можно смело доверять Дивееву, который достаточно стабильно играет в ЦСКА.



Кто потенциально может занять место опытного защитника в сборной? Джикия, он сейчас лидер «Спартака», — сказал Игнашевич в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Полиной Куимовой.

Жиго перешёл в «Спартак» летом 2018 года из «Гента». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне 26-летний защитник провёл 8 матчей в РПЛ и забил 1 гол.