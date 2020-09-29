Жиго и Айртон попали в сборную 9-го тура РПЛ по версии WhoScored. У Дзюбы — десятка

Портал Whoscored составил символическую сборную по итогам 9-го тура Российской Премьер-Лиги. В команду вошли три игрока «Зенита», по два игрока «Спартака» и «Локомотива», по одному — «Химок», «Краснодара», «Ростова» и «Рубина».
Наивысший балл получил нападающий «Зенита» Артём Дзюба (10,0). На втором месте — ещё один футболист «Зенита» — Сердар Азмун (9,1). В первую тройку вошли также полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём и хавбек «Спартака» Айртон Лукас (оба — по 8,7).
Состав символической сборной по итогам 9-го тура РПЛ по версии Whoscored выглядит так:
вратарь Илья Лантратов («Химки», 8,0);
защитники Дмитрий Живоглядов («Локомотив», 7,6), Мурило («Локомотив», 8,2), Самуэль Жиго («Спартак», 7,7), Дуглас Сантос («Зенит», 7,5);
полузащитники Реми Кабелла («Краснодар», 8,3), Хван Ин Бём («Рубин», 8,7), Кэнто Хасимото («Ростов», 8,6), Айртон Лукас («Спартак», 8,7);
нападающие Артём Дзюба («Зенит», 10,0), Сердар Азмун («Зенит», 9,1).
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