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«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» и вышла на 1-е место в Примере

«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» и вышла на 1-е место в Примере
Футбол / Испания 0

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» проиграл «Валенсии» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом, ассистировали судьи на линиях Антонио Мартинес Морено и Педро Эухенио Муньос Пьедра.

Единственный гол был забит во втором тайме — на 75-й минуте автором забитого мяча стал Макси Гомес, ему ассистировал Хосе Луис Гайя.

«Валенсия», набрав 7 очков, вышла на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал Сосьедад» (5) — на 4-м месте.

В следующем туре «Валенсия» на своём поле встретится с «Бетисом» из Севильи, «Реал Сосьедад» дома — с «Хетафе». Матчи состоятся 3 октября.

Испания - Примера. 4-й тур
29 сентября 2020, вторник. 20:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Гомес – 75'
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