Брайтвайт специально вышел из машины, чтобы сделать фото с фанатом в инвалидной коляске
Датский нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт порадовал болельщика в инвалидной коляске. Футболист специально вышел из автомобиля, чтобы сфотографироваться с фанатом.
Брайтвайт перешёл в «Барселону» в феврале 2020 года из «Леганеса». Сумма трансфера составила € 18 млн. В прошлом сезоне датчанин принял участие в 11 матчах чемпионата Испании в составе каталонского клуба и забил один гол. Контракт 29-летнего форварда с клубом действует до лета 2024 года. «Барселона» в прошлом сезоне финишировала на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
В нынешнем сезоне каталонцы стартовали с 3-го тура, в котором на своём поле разгромили «Вильярреал» со счётом 4:0. Следующий матч «Барселона» проведёт 1 октября на выезде с «Сельтой».
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