Эвра: Дешаму пишут: «Забирай своих обезьян и вали в Африку!»

Бывший защитник «Монако», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра раскритиковал президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре. Ранее тот заявлял об отсутствии расизма во Франции.



«Ты очень хорошо знаешь, что происходит в сборной Франции. Сколько расистских писем нам туда приходит! «Дидье, забирай своих обезьян и вали в Африку! Проваливай со своими обезьянами и гориллами!»



Сколько таких писем? Их прячут, но некоторые из них я видел. Приходят даже коробки, полные фекалий», – цитирует футболиста RMC Sport.



Эвра выступал за национальную команду с 2004 по 2016 год. Защитник провёл за сборную Франции 81 матч и отдал три результативные передачи. Игрок завершил профессиональную карьеру в 2018 году.

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