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Дюков: жаль, что Широков совершил такой поступок. Суд вынесет справедливое решение

Дюков: жаль, что Широков совершил такой поступок. Суд вынесет справедливое решение
Футбол / РПЛ 0

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал инцидент с экс-игроком «Зенита» и сборной России Романом Широковым, который избил судью Никиту Данченкова в любительском матче.

«Широкова я давно и хорошо знаю, продолжаю с ним общаться и после завершения карьеры. Мне жаль, что он совершил такой поступок. Мне сложно давать оценки, я не погружался в это дело. Исходя из того, какая информация поступает, понятно, что он совершил проступок. Суд разберётся и вынесет справедливое решение. Романа я знаю давно, он эмоциональный человек, часто эмоционально реагирует. Это, конечно, не даёт оснований для такого поведения. Думаю, выводы он уже сделал», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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