Сторона избитого Широковым судьи подала заявление в СК о покушении на убийство

Александр Островский, адвокат судьи Никиты Данченкова, сообщил о подаче нового заявления против бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.



«Мы подали заявление в СК о покушении на убийство. Всё передали в электронную приёмную сегодня утром. Шансы не знаем, наше дело просить, а решение остаётся за следственным комитетом. Но у нас есть наготове новые идеи, о которых пока мы не хотим говорить», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Напомним, 10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил него.

Избитый Широковым судья: Роман не выходил на связь. Его знакомые предлагали замять дело