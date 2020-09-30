Второй день фестиваля «Чемпионата»: «Локомотив» упустил победу в матче с «Атлетиком»

В Москве продолжается II детский футбольный фестиваль «Чемпионата», в котором принимают участие 36 команд из 22 городов России.



Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в будущее» и проходят в двух возрастных категориях — U-10 (футболисты 2009 года рождения) и U-11 (2009 года рождения).

Турнир U-10:



Второй турнирный день принес московским спартаковцам 2010 года рождения очередную сверхкрупную и «сухую» победу — со счётом 12:0 был обыгран «Легион», команда столичной спортшколы №4. Впрочем, «Спартак» лидирует в своей группе В только по разнице забитых и пропущенных мячей (30:0). Шесть очков набрали и воспитанники «Севастополя», которые сегодня разгромили «Динамо» (Благовещенск) 9:1. В среду «Спартак» и «Севастополь» будут выяснять, кто сильнее, в заключительном туре группового этапа.

А вот московский «Локомотив» потерял очки, сыграв вничью 4:4 с «Атлетиком» из Абакана. Эта встреча не оставила равнодушным никого из зрителей. «Локо» трижды выходил вперёд, но ещё за пять минут до финального свистка «Атлетик» вёл 3:2. Этого времени оказалось достаточно, чтобы железнодорожники вышли вперед, а их соперники спасли игру.



В двух группах определились единоличные лидеры: по 6 очков набрали СШОР «Звезда» (Пермь) и СШ №8 Zemlyakoff (Пенза).



Лучшим бомбардиром по итогам двух туров остается спартаковец Николай Остапенко — накануне он забил шесть мячей, а сегодня оформил покер.

Результаты 2 тура:



«Кожаный мяч» (Ставрополь) — FDC Vista Junior (Геленджик) — 8:1 (Данильян-3, Зиберов-2, Княжев-2, Рамаев — Лефтеров).

СШОР «Звезда» (Пермь) — «Труд» (Москва) — 3:1 (Ермаков, Пыхтеев, Хмелев — Пимушин).

«Спартак» (Москва) — «Легион» (Москва) — 12:0 (Остапенко-4, Богатиков-3, Клещунов-2, Манукян-2, Сухарев).

ДЮФК «Севастополь» — «Динамо» (Благовещенск) — 12:3 (Алексеенко-4, Редькин-3, Болгаров-2, Либин, Тарасенко, Благинин — Пономаренко-2, Гудин).

«Локомотив» (Москва) — «Атлетик» (Абакан) — 4:4 (Калинин-2, Варшанидзе, Губин — Дроботов, Сеидов, Казакевич). «Экспресс» (Великие Луки) — СШ 8 Zemlyakoff-2 (Пенза) — 3:3 (Лямин, Осадчук, Д.Смирнов — Гамидуллаев).

СШ №8 Zemlyakoff (Пенза) — «Партизан» (Воронеж) — 6:2 (Баткаев-3, Верстунин-2, Приступа — Могилат, Брюханов).

«Машук» (Пятигорск) — FC Future (Москва) — 1:2 (Озманян — Кудрин, Строителев).

Турнир U-11:



В старшей возрастной категории всё решит третий тур. Московский «Локомотив» после ничьей в первом матче разгромил вторую команду махачкалинского «Газовика» 6:0, занимает в группе С вторую строчку. На первой — «Металлург» из Выксы, который сегодня победил «Смену», отобравшую у «Локо» очки.



Уверенно идёт по дистанции первая команда «Газовика», победитель прошлогоднего фестиваля. Махачкалинцы также одержали вторую победу: их игра с тульскими «Лисами» завершилась со счетом 6:0. На первом месте в группе А петрозаводская спортшкола № 7, но она провела на матч больше.

Единственной командой, выигравшей все три матча, стал «Кожаный мяч» Романа Павлюченко из группы D. А в группе В сразу три команды набрали по шесть очков.



В споре бомбардиров с пятью голами лидирует нападающий петрозаводской СШ №7 Алексей Федорихин.



Результаты 2 дня:



«Торпедо» (Миасс) — «Динамо» (Кострома) — 0:2 (Молодцов-2).

РДЮСШ «Газовик-2» (Махачкала) — «Металлург» (Выкса) — 0:3 (Мотырев, Диянов, Демидов).

«Смена» (Москва) — СШОР Владимирской области — 3:2 (Попков-2, Холодов — Романов, Савельев).

РДЮСШ «Газовик» (Махачкала) — «Лисы-2018» (Тула) — 6:0 (Г. Магомедов-4, Муратбеков, Хаваев).

«Локомотив» (Москва) — РДЮСШ «Газовик-2» (Махачкала) — 6:0 (Зоина-3, И.Смирнов, Дергунов, Кудзиев).

«СКА-Хабаровск» — «Экспресс» (Великие Луки) — 2:3 (Гришанов-2 — Бойков-2, Клевцов).

«Лисы-2018» (Тула) — «Спарта» (Владимир) — 1:1 (Шатверов — Корчагин).

ДФК «Виктория» (Севастополь) — «Локомотив» (Воронеж) — 0:1 (Карслян). «Кожаный мяч» (Ставрополь) — «Динамо» (Кострома) — 3:1 (Барсегян-2, Казарин — Кучин). «Кубань» (Краснодар) — СШ ｹ7 Петрозаводск — 1:1 (Данько — Каменков). «Смена-2» (Москва) — ДФК «Виктория» (Севастополь) — 0:3 (Шапошник-2, Фролов).