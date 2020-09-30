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Спортивный директор «Химок»: принципиальная договорённость с Глушаковым у нас есть

Спортивный директор «Химок»: принципиальная договорённость с Глушаковым у нас есть
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб продолжает переговоры с полузащитником Денисом Глушаковым, который является свободным агентом. Таким образом, хавбек может достаться клубу бесплатно.

«С Глушаковым история изменилась. Мы совсем недавно отправили ему контракт. Сейчас он читает, вносит правки. Принципиальная договорённость у нас уже есть. Но пока не подписано, нельзя говорить, что он наш игрок», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Андреем Панковым.

Последним клубом Глушакова является «Ахмат», цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Ранее Денис на протяжении шести лет выступал за «Спартак» и восемь лет играл за «Локомотив». В сборную России вызывался с 2011 по 2018 год.

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