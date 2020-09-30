ПАОК — «Краснодар»: прямая трансляция матча раунда плей-офф ЛЧ начнётся в 22:00

Сегодня, 30 сентября, состоится матч ПАОК — «Краснодар». Ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ПАОК — «Краснодар».



Обслужит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Ему будут помогать ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный арбитр — Даниэле Довери.



В первом матче, который проходил в Краснодаре на одноимённом стадионе, российская команда одержала победу со счётом 2:1. «Краснодар» попадёт в групповой этап Лиги чемпионов, если пройдёт ПАОК. В прошлом сезоне краснодарцы вылетели на стадии плей-офф квалификации, проиграв по сумме двух матчей греческому «Олимпиакосу».