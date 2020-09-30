Гарет Бэйл не поможет сборной Уэльса в ближайших матчах из-за травмы

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл не сыграет за национальную команду из-за травмы колена, сообщает The Sun.
Футболист не поможет Уэльсу в товарищеском матче с Англией (8 октября), а также встречах Лиги наций с Ирландией (11 октября) и Болгарией (14 октября).
«Нам бы хотелось, чтобы в команде был Гарет, но этого не произошло. У него небольшая травма, поэтому, я думаю, он скоро вернётся», — сказал главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз.
Напомним, что 31-летний Бэйл 19 сентября перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» из мадридского «Реала» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год. «Шпоры» будут выплачивать € 240 тыс. в неделю из его заработной платы в размере € 650 тыс. в «Реале». Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2022 года.
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