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Сёмин ответил Медведеву. Вратарь жаловался, что тренер не отпустил его из «Локомотива»

Сёмин ответил Медведеву. Вратарь жаловался, что тренер не отпустил его из «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова экс-вратаря команды Никиты Медведева, который заявил, что наставник не отпустил его в аренду в другой клуб.

«Не отпустил Медведева в аренду, потому что в тот период у Гильерме была травма. Нам нужны были два вратаря.

Что касается того, что он не выходил на поле, — играет тот, кто лучше. У меня других критериев никогда не было», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

14 августа стало известно, что Медведев и «Локомотив» разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Никита перешёл в стан «железнодорожников» из «Ростова» перед кампанией-2017/2018. За три сезона в составе московского клуба голкипер провёл три официальных матча.

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