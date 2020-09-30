«Атлетико» с Суаресом в основе не смог обыграть новичка Примеры

В матче 4-го тура испанской Примеры «Уэска» сыграла вничью с мадридским «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершилась со счётом 0:0.

Нападающий Луис Суарес вышел на поле с первых минут. На 62-й минуте его заменил форвард Диего Коста.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро Вегой. Ему помогали Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо Парфеноф. Резервный арбитр — Экайц Гарсия Арриола.

«Атлетико» набрал 4 очка в двух матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Уэска», которая в прошлом сезоне выиграла Сегунду, в четырёх матчах набрала 3 очка и находится на 16-м месте.

В другом матче Примеры «Вильярреал» обыграл «Алавес» со счётом 3:1.