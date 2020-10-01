«Локомотив» остался в четвёртой корзине для жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» будет в четвёртой корзине для жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, которая пройдёт завтра, 1 октября.

«Железнодорожники» остались в четвёртой корзине, так как «Краснодар» и «Ред Булл Зальцбург» прошли в групповой этап турнира.

«Краснодар» во время жеребьёвки будет в третьей корзине, ещё один российский клуб, «Зенит», находится в первой корзине.

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл ПАОК со счётом 2:1 и вышел в групповой этап турнира. Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба». «Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.



Счёт был открыт во втором тайме — на 73-й минуте гол в свои ворота забил защитник греческого клуба Иоаннис Михайлидис. На 77-й минуте хозяева восстановили равновесие благодаря голу Омара Эль-Каддури, ему ассистировал Штефан Шваб. Впрочем, через несколько секунд «Краснодар» вывел вперёд Реми Кабелла.