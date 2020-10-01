Матч с ПАОКом в Лиге чемпионов стал для «Краснодара» 500-м в истории

Ответный матч «Краснодара» с ПАОКом в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов стал для российского клуба 500-м в истории.

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл ПАОК со счётом 2:1 и вышел в групповой этап турнира.

Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба». Счёт был открыт во втором тайме — на 73-й минуте гол в свои ворота забил защитник греческого клуба Иоаннис Михайлидис. На 77-й минуте хозяева восстановили равновесие благодаря голу Омара Эль-Каддури, ему ассистировал Штефан Шваб. Впрочем, через несколько секунд «Краснодар» вывел вперёд Реми Кабелла.

«Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится 1 октября. Также от России на групповой стадии турнира выступят «Зенит» и «Локомотив».