Радимов: для «Зенита» в ЛЧ хочется «Барселону», но точно не надо «Лейпциг»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
«Из второй корзины хочется «Барселону», конечно, чтобы наши болельщики увидели живьём Месси, «Барсу» в целом. Давайте порадуем Андрея Аршавина, наконец. Пусть он найдёт свою барселоновскую шапку, в которой тренировался в своё время, и придёт в ней на эту игру.
Третья корзина? Хочется всё же, чтобы «Зенит» вышел из группы. Поэтому точно не надо «Лейпциг». Как с ним петербуржцы играли — все видели. Мне кажется, что эта команда по стилю «Зениту» очень не подходит. Звучного имени вроде «Интера» тоже, если честно, не хочется», — цитирует Радимова «Матч ТВ».
Соперники российских клубов станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится сегодня, 1 октября. На групповой стадии турнира выступят «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».
- 1 октября 2020
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