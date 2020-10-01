Карпин — Шомуродову: не плачь

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин попрощался с нападающим Эльдором Шомуродовым, который продолжит карьеру в «Дженоа».

«Не плачь», — сказал Карпин футболисту в видео YouTube-канала «Ростова».

Стороны достигли соглашения о трансфере 25-летнего футболиста, условия которого не разглашаются.



Шомуродов защищал цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль». В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. В прошлой кампании Эльдор забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 28 встречах чемпионата. В недавнем матче квалификации Лиги Европы с «Маккаби» из Хайфы игрок поразил ворота соперника впервые с февраля.