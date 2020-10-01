В футбольном агентстве прокомментировали отказ в жалобе по делу о переходе Рауша

Учредитель футбольного агентства «Голден Тойс» Владимир Ничипорук прокомментировал решение арбитражного суда Москвы, связанное с оформлением перехода защитника Константина Рауша из «Кёльна» в январе 2018 года.

Сегодня, 1 октября, кассационная инстанция отказалась удовлетворить жалобу компании «Голден Тойс» об отмене решений нижестоящих инстанции, посчитавших, что договор между «Голден Тойс» и ФК «Динамо» не был выполнен.

«Мы абсолютно уверены в своей правоте. И будем дальше её отстаивать, как в России, так и за рубежом. Все факты на нашей стороне. К большому сожалению, ФК „Динамо“ осознанно вводит в заблуждение и суд, и спортивную общественность, говоря, что они якобы сами добились трансферной стоимости € 1,5 млн при заключении договора с ФК «Кёльн». Это неправда.

Мы уже начали готовить документы для подготовки кассации в Верховный суд России и в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. И знаем, что в конечном итоге победа будет за нами", — сказал Ничипорук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее юристам «Динамо» удалось доказать, что сделка носила мнимый характер, а компания «Голден Тойс» по факту не принимала участия в её заключении. Таким образом, с клуба сняты обязательства по выплате суммы в € 750 тыс.