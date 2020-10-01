«Барселона» объявила о трансфере защитника Сержиньо Деста

Правый защитник «Аякса» Сержиньо Дест продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает официальный сайт испанского клуба.
Сумма трансфера Деста составила € 21 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Контракт 19-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитан до 2025 года, сумма отступных — € 400 млн.
«Сержиньо Дест сочетает в себе множество отличных качеств, необходимых для защитника: подключение к атаке, твёрдую защиту, уверенное владение мячом и творческий подход. Отныне эти качества будут демонстрироваться в футболке «Барсы», что станет вызовом для бесстрашного молодого защитника», — написано в сообщении пресс-службы клуба.
Дест — воспитанник академии «Аякса». За основную команду амстердамцев дебютировал в 2019 году. В прошлом сезоне защитник провёл 36 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Сержиньо вызывается в сборную США, в составе которой провёл 3 встречи и отдал 1 результативную передачу.
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