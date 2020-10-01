Обухов: постараюсь принести максимальную пользу «Ростову»

Нападающий Владимир Обухов прокомментировал свой переход из «Тамбова» в «Ростов». Сегодня вечером игрок присоединится к своей новой команде.



«Очень рад этому переходу, постараюсь принести максимальную пользу «Ростову». Команда находится в верхней части турнирной таблицы, известно, какие задачи перед ней стоят. Со многими ребятами знаком, в «Спартаке» уже работал с Валерием Карпиным. Так что, уверен, никаких проблем с адаптацией не возникнет.

С какими чувствами покидаю «Тамбов»? Очень благодарен за этот год, который мы провели вместе. Сейчас смело можно сказать, что этот клуб сыграл огромную роль в моей карьере. У меня был непростой момент, когда получил приглашение из «Тамбова» от спортивного директора Павла Худякова. Он поддержал меня в трудную минуту, буду всегда это помнить. Его вклад в развитие «Тамбова» огромен. Рад, что получилось проявить себя в этой команде, забить важные голы. Естественно, большое спасибо тренерскому штабу, партнёрам по команде, персоналу. Без них не было бы ни голов, ни побед.

Какие голы были самыми яркими и запоминающимися? Конечно, наша победа над «Спартаком» в Москве принесла массу положительных эмоций. Учитывая моё спартаковское прошлое, это была особая игра и так получилось, что удалось забить победный мяч в той встрече, пускай это и был гол с пенальти. Можно отметить ещё гол «Ростову», который принёс «Тамбову» победу со счётом 2:1 в гостях. Тогда, конечно, было сложно предположить, что забиваю своей будущей команде.

Как «Тамбову» удаётся конкурировать с ведущими российскими клубами? Конечно, это непросто. Возможности того же «Спартака» и «Тамбова» несопоставимы. Не надо также забывать, что по сути вместо домашних игр «Тамбов» проводит матчи на нейтральном поле. Тем не менее команда борется, отбирает очки у топ-клубов. Думаю, что секрет в хорошем коллективе, правильных отношениях внутри команды. Спортивный директор, тренерский штаб подбирают футболистов под определённую схему и смотрят на их человеческие качества, помогают игрокам раскрыть свой потенциал. Все это и даёт такой результат", — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

За время выступлений за «Тамбов» в двух сезонах РПЛ Обухов принял участие в 26 матчах, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. В ФНЛ за эту команду нападающий провёл 13 матчей, в которых забил 5 голов.