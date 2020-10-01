Болельщица ЦСКА подарила Влашичу его портрет, который вышивала 1,5 года

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич получил в подарок от болельщицы свой портрет, который она вышивала полтора года.

«Болельщица подарила Влашичу портрет, который вышивала полтора года! «78 недель, 60 цветов, 30х30 см и ни одного потраченного нерва», — так фанатка описала свою работу в соцсетях, где портрет уже понравился многим „армейским“ болельщикам. Теперь он добрался и до Николы», — говорится в официальном «инстаграме» ЦСКА.

Влашич перешёл в ЦСКА летом 2019 года из ливерпульского «Эвертона» на правах аренды. Через год российский клуб выкупил права на футболиста. Сумма трансфера составила € 15,7 млн. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провёл семь матчей в РПЛ, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.