Болельщица ЦСКА подарила Влашичу его портрет, который вышивала 1,5 года
Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич получил в подарок от болельщицы свой портрет, который она вышивала полтора года.
«Болельщица подарила Влашичу портрет, который вышивала полтора года! «78 недель, 60 цветов, 30х30 см и ни одного потраченного нерва», — так фанатка описала свою работу в соцсетях, где портрет уже понравился многим „армейским“ болельщикам. Теперь он добрался и до Николы», — говорится в официальном «инстаграме» ЦСКА.
Влашич перешёл в ЦСКА летом 2019 года из ливерпульского «Эвертона» на правах аренды. Через год российский клуб выкупил права на футболиста. Сумма трансфера составила € 15,7 млн. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провёл семь матчей в РПЛ, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
Никола Влашич: решил остаться в ЦСКА. Могу сказать лишь приятные комплименты в адрес клуба
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