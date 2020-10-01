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«С Газизовым договорились быстро и легко». Агент Рассказова – о контракте со «Спартаком»

«С Газизовым договорились быстро и легко». Агент Рассказова – о контракте со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, прокомментировал продление контракта своего подопечного с красно-белыми, а также его переход в тульский «Арсенал» на правах аренды.

«Рассказов вообще не хотел уходить из «Спартака», но как только Коля узнал, что Ломовицкий идёт в Тулу, то тоже согласился поехать в «Арсенал». Тем более в Туле нуждались в усилении этой позиции. С Газизовым по контракту мы договорились очень быстро и очень легко – «Спартак» хотел сохранить своего воспитанника.

Почему они оба хотели продолжить карьеру именно в „Арсенале“? Тула – прекрасный футбольный город с отличной командой. Игроки оттуда попадают в сборную России. Плюс в клубе отличное руководство – Гурам Аджоев и Андрей Рудаков, с этими людьми легко работать – они футбольные люди, профессионалы. Уверен, Рассказов и Ломовицкий в „Арсенале“ будут прогрессировать», — сказал Мижигурскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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