«Локомотив» сыграет с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом» в Лиге чемпионов
Стали известны соперники московского «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
«Железнодорожники» попали в группу А вместе с «Баварией» (Германия), «Атлетико» (Испания) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).
«Локомотив» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов в шестой раз в своей истории. Лучшим достижением московского клуба является выход в 1/8 финала. До этой стадии «Локомотив» добирался один раз. В сезоне-2003/2004 «железнодорожники» проиграли «Монако» (2:1, 0:1). Кроме того, «Локомотив» в сезоне-2002/2003 выходил во 2-й групповой этап Лиги чемпионов. Сейчас 2-й групповой этап упразднён. Три раза московский клуб финишировал на четвёртом месте в группе и на этом завершал выступления в еврокубках.
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