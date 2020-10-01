«Зенит» сыграет с «Боруссией» Д, «Лацио» и «Брюгге» в групповом этапе Лиги чемпионов
Стали известны соперники петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
В одну группу вместе с российским клубом попали: «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия). Команды выступят в группе F.
«Зенит» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов в восьмой раз в своей истории. Лучшим достижением петербургского клуба является выход в 1/8 финала. До этой стадии «Зенит» добирался три раза: в сезоне-2011/2012 российский клуб проиграл лиссабонской «Бенфике» (3:2, 0:2), в сезоне-2013/2014 вылетел от дортмундской «Боруссии» (2:4, 2:1), а в сезоне-2015/2016 вновь уступил «Бенфике» (0:1, 1:2). Трижды петербургский клуб занимал третье место в группе и один раз — четвёртое.
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- 1 октября 2020
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