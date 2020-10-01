Флик признан УЕФА лучшим тренером сезона-2019/2020
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик стал лучшим тренером сезона-2019/2020 по версии УЕФА.
Немецкий специалист получил награду во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021, которая проходит в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве.
В итоговую тройку претендентов на наград кроме Флика входили Юрген Клопп («Ливерпуль») и Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг»). Примечательно, что все три специалиста являются немцами по национальности.
«Ливерпуль» под руководством Клоппа с солидным отрывом выиграл английскую Премьер-лигу. «Бавария» с Фликом сделала требл: чемпионат Германии, национальный Кубок и Лига чемпионов. «РБ Лейпциг» с Нагельсманом у руля впервые в истории добрался до полуфинала Лиги чемпионов.
- 1 октября 2020
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