Ловрен оценил итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

«Крепкая группа. Вновь достались хорошие команды, на этой стадии не бывает по-другому. Особенно отмечу Дортмунд, это одна из лучших команд в Лиге чемпионов. „Лацио“ – одна из лучших в Италии, они показывают это в нынешнем сезоне. „Брюгге“ мне тоже знаком, как и многим другим болельщикам: они регулярно выступают в Лиге чемпионов. Будет непросто, но настроение после жеребьёвки хорошее», — сказал Ловрен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

1 октября стали известны соперники петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/2020. В одну группу вместе с российским клубом попали: «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия). Команды выступят в группе F.