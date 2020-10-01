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Ловрен оценил итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита»

Ловрен оценил итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита»
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

«Крепкая группа. Вновь достались хорошие команды, на этой стадии не бывает по-другому. Особенно отмечу Дортмунд, это одна из лучших команд в Лиге чемпионов. „Лацио“ – одна из лучших в Италии, они показывают это в нынешнем сезоне. „Брюгге“ мне тоже знаком, как и многим другим болельщикам: они регулярно выступают в Лиге чемпионов. Будет непросто, но настроение после жеребьёвки хорошее», — сказал Ловрен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

1 октября стали известны соперники петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/2020. В одну группу вместе с российским клубом попали: «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия). Команды выступят в группе F.

«Зенит» сыграет с «Боруссией» Д, «Лацио» и «Брюгге» в групповом этапе Лиги чемпионов
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