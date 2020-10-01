Уткин: если «Бавария» не станет жалеть «Локомотив», может пасть и рекорд «Спартака» 1:18

Блогер Василий Уткин прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов для российских клубов.
«Локомотив» имеет отличные шансы проиграть все матчи. У нынешней команды, которая может лишь защищаться, три соперника — великий, выдающийся и прогрессирующий. Все прижмут к воротам с надёжностью от контратак. И дальше гаплык. Если «Бавария» не станет жалеть, может пасть и рекорд Спартака 1:18.
Недостаточно представляю себе «Брюгге», но сейчас, мне кажется, эта команда не настолько сильнее «Зенита», чтобы опережать его гарантированно. В этой группе есть даже процентов 25 шансов быть третьими. Везение. Но «Зенит» в Лиге всегда найдёт, где сесть в лужу.
О «Краснодаре». Не думаю, что у клуба есть задачи в групповом турнире. Место в группе — четвёртое. Думаю, одну победу Краснодар сумеет где-то выбороть. Мне матчи в этой группе интереснее всего будут», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 1 октября 2020
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