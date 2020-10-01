Семак: «Зенит» должен кого-то обыгрывать? Не на том уровне находится наш футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
«Насчёт того, что мы должны кого-то обыгрывать, — не на том уровне наш футбол находится. Тот же «Брюгге» обладает серьёзной линией нападения. Но с ними можно играть. Что касается «Боруссии», то дортмундцы — главные фавориты группы. Они вторая по силе команда Бундеслиги.
Если говорить о «Лацио», то римляне в прошлом сезоне набрали столько же очков, сколько и «Аталанта». То есть это сопоставимые по уровню команды. На бумаге сейчас «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами группы. Но играть, повторюсь, можно со всеми. Будем готовиться и работать, чтобы играть лучше», — цитирует Семака «Матч ТВ».
Сегодня, 1 октября, стали известны соперники петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/2020. В одну группу вместе с российским клубом попали «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия). Команды выступят в группе F.
- 1 октября 2020
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