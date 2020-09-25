Автор победного гола в ворота «Ростова» во время празднования обругал Гарри Кейна

Полузащитник «Маккаби» Хайфа Мохаммад Абу Фани после матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Ростовом» (2:1) бурно отпраздновал победу над российским клубом.

Абу Фани танцевал в раздевалке команды и во время празднования схватил себя за пах и на иврите выкрикнул ругательство в адрес нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна. Видео на своей странице в «Твиттере» выложил журналист израильской газеты Haaretz Ирад Цафрир.

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Ростов» принимал «Маккаби» из Хайфы. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 2:1, победный гол забил Абу Фани.

Английский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл македонскую «Шкендию 79». Встреча проходила на стадионе «Тодор Проески (Филип II Арена)» в Скопье и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В матче плей-офф квалификации Лиги Европы «Тоттенхэм» примет «Маккаби» 1 октября.