Семак: могли достаться такие гранды, как «Манчестер Сити». Совсем рядышком с нами прошли

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

«Я думаю, нормальная жеребьёвка. Её итог мог быть как лучше, так и хуже. Могли достаться такие гранды, как «Манчестер Сити», который совсем рядышком с нами прошёл. Что касается нашей группы — слабых команд в ней нет. Дортмундская «Боруссия» смотрится предпочтительнее остальных команд. «Лацио» неплохо выглядел в прошлом чемпионате Италии. Вместе с «Аталантой» он набрал одинаковое количество очков, и лишь по дополнительным показателям римляне стали четвертыми.



Если учесть, что в прошлый раз из четвёртой корзины нам достался «РБ Лейпциг», а сейчас «Брюгге», то с этой точки зрения жребий немного более удачный. Что касается фаворита группы, то «Боруссия» по силе сопоставима с «Лейпцигом». Они примерно вровень идут в Бундеслиге на протяжении последних лет. И в прошлом году я сразу сказал, что «Лейпциг» — самый сильный клуб в нашей группе. К сожалению, больше всего очков он отобрал у нас. «Лацио» можно сопоставить с «Лионом». «Брюгге» — тут чуть легче, но это тоже очень приличная команда», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.