«Милан» обыграл «Риу Аве» в серии пенальти. Команды нанесли по 12 ударов

В матче плей-офф квалификации португальский «Риу Аве» проиграл итальянскому «Милану». Встреча проходила на стадионе «Риу Аве» в Вила-ду-Конде (Португалия) и завершилась со счётом 2:2 (8:9 в серии пенальти).

Счёт на 51-й минуте встречи открыл защитник «Милана» Алексис Салемакерс. На 72-й минуте полузащитник «Риу Аве» Шику Жералдеш, которому ассистировал Лукас Пиазон. Основное время завершилось со счётом 1:1. В овертайме нападающий португальцев Жасинту Дала вывел «Риу Аве» вперёд. На последних секундах овертайма хавбек «Милана» Хакан Чалханоглу забил пенальти, сравняв счёт. Защитник Тони Боревкович был удалён.

В серии 11-метровых «Милан» победил со счётом 9:8. Команды нанесли по 12 ударов, вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма совершил один сейв.

«Милан» вышел в групповой этап Лиги Европы. Португальская команда прекращает участие в еврокубках.