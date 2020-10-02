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«Милан» обыграл «Риу Аве» в серии пенальти. Команды нанесли по 12 ударов

«Милан» обыграл «Риу Аве» в серии пенальти. Команды нанесли по 12 ударов
Футбол / Лига Европы 0

В матче плей-офф квалификации португальский «Риу Аве» проиграл итальянскому «Милану». Встреча проходила на стадионе «Риу Аве» в Вила-ду-Конде (Португалия) и завершилась со счётом 2:2 (8:9 в серии пенальти).

Счёт на 51-й минуте встречи открыл защитник «Милана» Алексис Салемакерс. На 72-й минуте полузащитник «Риу Аве» Шику Жералдеш, которому ассистировал Лукас Пиазон. Основное время завершилось со счётом 1:1. В овертайме нападающий португальцев Жасинту Дала вывел «Риу Аве» вперёд. На последних секундах овертайма хавбек «Милана» Хакан Чалханоглу забил пенальти, сравняв счёт. Защитник Тони Боревкович был удалён.

В серии 11-метровых «Милан» победил со счётом 9:8. Команды нанесли по 12 ударов, вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма совершил один сейв.

«Милан» вышел в групповой этап Лиги Европы. Португальская команда прекращает участие в еврокубках.

Лига Европы. Раунд плей-офф
01 октября 2020, четверг. 22:00 МСК
Риу Аве
Вила-ду-Конде, Португалия
Окончен
2 : 2
8 : 9
Милан
Милан, Италия
0:1 Салемакерс – 51'   1:1 Жералдеш – 72'   2:1 Дала – 91'   2:2 Чалханоглу – 120+2' (пен)
Удаления: Боревкович – 120+1' / нет
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