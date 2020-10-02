«Милан» обыграл «Риу Аве» в серии пенальти. Команды нанесли по 12 ударов

В матче плей-офф квалификации португальский «Риу Аве» проиграл итальянскому «Милану». Встреча проходила на стадионе «Риу Аве» в Вила-ду-Конде (Португалия) и завершилась со счётом 2:2 (8:9 в серии пенальти).
Счёт на 51-й минуте встречи открыл защитник «Милана» Алексис Салемакерс. На 72-й минуте полузащитник «Риу Аве» Шику Жералдеш, которому ассистировал Лукас Пиазон. Основное время завершилось со счётом 1:1. В овертайме нападающий португальцев Жасинту Дала вывел «Риу Аве» вперёд. На последних секундах овертайма хавбек «Милана» Хакан Чалханоглу забил пенальти, сравняв счёт. Защитник Тони Боревкович был удалён.
В серии 11-метровых «Милан» победил со счётом 9:8. Команды нанесли по 12 ударов, вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма совершил один сейв.
«Милан» вышел в групповой этап Лиги Европы. Португальская команда прекращает участие в еврокубках.
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