ПСЖ поборется за полузащитника «Лиона» Ауара
Руководство парижского «Пари Сен-Жермен» хочет видеть в своих рядах полузащитника «Лиона» Уссема Ауара, сообщает L'Equipe.
В данный момент клубы уже ведут переговоры. Ранее стало известно, что в игроке заинтересованы лондонский «Арсенал» и туринский «Ювентус». Пока активнее всех проявляют себя именно англичане: «Арсенал» уже сделал «Лиону» несколько предложений, но клуб не принял ни одно из них. Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс уже заявил, что клуб рассчитывает получить за Ауара не менее € 40 млн.
В сезоне-2019/2020 Ауар вместе с «Лионом» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Кроме того, в минувшем сезоне полузащитник провёл за свою команду 41 матч, в которых он забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.
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