«Буду сражаться до победного конца». Брайан Идову — о предстоящем матче с «Локомотивом»

Защитник «Химок» Брайан Идову, права на которого принадлежат «Локомотиву», поделился ожиданиями от предстоящего матча с «железнодорожниками» в 10-м туре чемпионата России.

«Настрой будет сам по себе боевой. В плане того, что придётся играть против парней, которых я знаю. Биться с ними будет одно удовольствие. Хочется с ними сыграть и сыграть на максимуме. Обещаю, что буду сражаться до победного конца. Понятно, что времена у «Локо» непростые: Дмитрий Баринов сломался, а Алексей Миранчук уехал в «Аталанту». Но надо искать себя. «Локо» перешёл на новую схему с двумя нападающими, все пока сыгрываются, притираются. Но в дерби с ЦСКА команда выглядела неплохо. Радует, что Станислав Магкеев и Даниил Куликов хорошо выглядят в центре. То, что они будущее команды, это однозначно», — приводит слова Идову «Известия».

Матч между «Химками» и «Локомотивом» пройдёт 4 октября.