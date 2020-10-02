«Вест Хэм» усилился ещё одним футболистом сборной Чехии
«Вест Хэм Юнайтед» на своём официальном сайте сообщил о переходе защитника Владимира Цоуфала из пражской «Славии».
28-летний чешский футболист заключил с лондонским клубом контракт, рассчитанный до лета 2023 года. За свою новую команду Владимир будет выступать под 5-м номером. Сумма трансфера не разглашается, однако, согласно информации на портале Transfermarkt, игрок обошёлся «молотобойцам» в € 6 млн.
В «Вест Хэме» Цоуфал станет уже вторым представителем сборной Чехии. Вместе с ним будет играть его соотечественник полузащитник Томаш Соучек.
Цоуфал с начала карьеры выступал на родине. В национальную команду вызывается с 2017 года. В нынешнем сезоне Владимир принял участие в 5 матчах Высшей лиги Чехии и получил 1 жёлтую карточку.
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