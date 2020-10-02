Тренер сборной Узбекистана: не думаю, что есть большая разница между РПЛ и топ-лигами

Главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов отреагировал на переход нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова в «Дженоа» и оценил силу Российской Премьер-Лиги.
«Как тренеру сборной, мне главное, чтобы у Шомуродова в «Дженоа» была игровая практика. Не думаю, что есть большая разница между РПЛ и топовыми чемпионатами вроде итальянского. «Ростов» не слабее «Дженоа». А матчей с топовыми командами вроде «Интера» и «Ювентуса» не так много в сезоне. «Ростов» тоже мог бы встречаться с такими клубами, попади он в групповой этап Лиги Европы.
Адаптация проходит у всех по-разному. И великие футболисты не всегда сразу начинают играть. Любому игроку в новой лиге нужно время на адаптацию. Но думаю, что Эльдор должен заиграть в «Дженоа». Правда, он скромный парень, это может ему помешать. Но итальянцы – добродушные ребята, а их язык не такой уж сложный. По поводу перехода я с Эльдором не разговаривал. Он должен приехать в сборную. У него билет на 5-е число. Не знаю, сможет ли он прилететь.
Время показывает, что в Узбекистане есть качественные игроки. Нам надо встретиться с Россией на уровне сборных, чтобы все убедились, что здесь с футболом всё в порядке. Так сказать, показать товар лицом. «Пахтакор» неудачно сыграл со «Спартаком» (0:4), но это стечение обстоятельств. Если они встретятся ещё раз, будет совершенно другая игра», — цитирует Абрамова «ВсёПроСпорт».
- 2 октября 2020
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