Доменико Тедеско: «Зенит» победил в последнем матче с крупным счётом. Это о многом говорит

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о «Зените», с которым красно-белым предстоит сыграть в 10-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Зенит» – это очень хорошая команда. Последний матч они выиграли с крупным счётом. Это о многом говорит. По сравнению с прошлым сезоном у них не так много изменений. Вместо Ивановича играет Ловрен. Мы всегда одинаково ответственно подходим к каждой игре. Если говорить о дерби, то настрой всегда особенный.
Изучали ли голы «Зенита» после фланговых атак? Да, мы думали об этом. В последних матчах мы контролировали игру как в атаке, так и в обороне. Возможно, завтра игра будет отличаться, так как «Зенит» играет в атакующий футбол. Мы довольны результатами предыдущих матчей. Идём правильным путём», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Матч «Спартака» с «Зенитом» пройдёт завтра, 3 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 2 октября 2020
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