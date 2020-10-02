Александр Кокорин пропустит матч «Спартак» — «Зенит»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о ситуации с травмированными игроками в преддверии матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



«Очень доволен тем, как прошла эта неделя. Нечасто выдаётся возможность тренироваться всю неделю, построить полный тренировочный процесс. Общались, играли, тренировались.



Травмированные игроки? Есть пара вопросов по футболистам. Наверняка Кокорин пропустит следующий матч. Ему предоставят двухнедельный курс лечения. Сегодня примем окончательное решение по остальным.



Не похоже, что у Кокорина рецидив. В игре с «Тамбовом» он почувствовал дискомфорт. Есть небольшая мышечная травма. За короткий промежуток времени у Кокорина было две травмы, это влияет на игровую форму. Будем надеться, что в ближайшее время он вернётся», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Матч «Спартака» с «Зенитом» пройдёт 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.