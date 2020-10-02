Объявлены претенденты на награды лучшим игроку и тренеру месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём сайте объявила имена футболистов и тренеров, претендующих на награды лучшим по итогам минувшего месяца.
За приз лучшему игроку сентября поборются Патрик Бэмфорд («Лидс Юнайтед»), Доминик Калверт-Льюин, Хамес Родригес (оба – «Эвертон»), Тимоти Кастань, Джейми Варди (оба – «Лестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Тарик Лампти («Брайтон энд Хоув Альбион») и Садио Мане («Ливерпуль»).
На награду лучшему тренеру претендуют четыре специалиста: Карло Анчелотти («Эвертон»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Брендан Роджерс («Лестер Сити») и Дин Смит («Астон Вилла»).
После трёх туров первые три места в турнирной таблице чемпионата Англии с 9 очками в активе занимают «Лестер», «Ливерпуль» и «Эвертон». Ниже, набрав 6 очков, располагаются «Астон Вилла», «Арсенал», «Кристал Пэлас» и «Лидс».
Okko Спорт покажет матч «Лидс» – «Манчестер Сити».
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