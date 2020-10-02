«Оренбург» сделал «Блэк Старз» официальное предложение об аренде Момо Янсане

Как стало известно «Чемпионату», «Оренбург» сделал «Блэк Старз» официальное предложение об аренде нападающего Момо Янсане с правом последующего выкупа.



23-летний уроженец Гвинеи подписал контракт с «Блэк Старз» 26 сентября 2020 года. До этого нападающий выступал за «Ислочь». За минский клуб форвард провёл 57 матчей, забил 23 гола и отдал 11 результативных передач. Янсане пока не вызывался в сборную Гвинеи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость игрока в € 650 тыс.



В розыгрыше Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021 «Оренбург» не проиграл ни одного матча, набрал 28 очков и лидирует в турнирной таблице. 4 октября в 13-м туре ФНЛ команда на выезде сыграет с «Велесом», начало встречи – в 14:00 мск.

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