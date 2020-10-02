Понсе: ругался на судей, когда смотрел матч с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, как он следил за матчем своей команды с «Зенитом» (1:2) в полуфинале Кубка России минувшего сезона, которую форвард пропустил из-за дисквалификации.



«Смотрел на стадионе. Конечно, с трибуны неприятно смотреть игру — всегда хочется быть с командой, помогать ей на поле. Парни отлично тогда выглядели, особенно в первом тайме. Ну и усложнили нам жизнь судейские решения. Я даже тихонько ругался на арбитра за то, что он делал. На каком языке? На испанском. Русские ругательства не выучил», — цитирует Понсе «Спорт-экспресс».



В матче полуфинала Кубка России «Зенит» обыграл красно-белых благодаря голам Артёма Дзюбы и Далера Кузяева. У «Спартака» гол забил Александр Соболев.