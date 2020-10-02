«Все просто угорали над ним». Понсе — о дубле Айртона в матче с «Тамбовом»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, как команда восприняла два забитых гола защитника команды Айртона Лукаса в матче 9-го тура РПЛ с «Тамбовом».



«Если честно, никто не мог в это поверить. Когда он забил первый мяч, все, разумеется, радовались, потому что взломать оборону «Тамбова» было очень сложно. Айртон выполнил все установки тренера: пришёл в атаку, открылся, подобрал мяч, пробил. Но когда второй положил… Айртон пробил, я подумал: «Мяч полетит куда-то за пределы стадиона» — ну как парень обычно бьёт. А когда мяч оказался в сетке, мы побежали поздравлять его, но все просто угорали над ним — как так получилось-то?!



У меня четыре гола в РПЛ и Кубке, у Айртона — три. Догонит ли меня в бомбардирской гонке? Ни за что. Никогда этого не случится!» — цитирует Понсе «Спорт-экспресс».

Понсе: позовёт какой-нибудь западный топ, тогда и будем говорить об уходе из «Спартака»