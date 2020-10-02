«Спартак» интересуется 22-летним бразильским хавбеком

Полузащитник «Мидтьюлланна» Эвандер может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает журналист Фабио Алейшу на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, в услугах 22-летнего бразильского футболиста заинтересован «Спартак». Отмечается, что стороны уже вступили в переговоры, однако успехом они пока не увенчались.

В нынешнем сезоне Эвандер принял участие в трёх матчах за «Мидтьюлланн». В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник сыграл в 30 матчах чемпионата Дании, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Напомним, в текущем сезоне «Мидтьюлланн» впервые в истории выступит в Лиге чемпионов.

«Спартак» набрал 20 очков в девяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.