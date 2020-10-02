«Спартак» интересуется 22-летним бразильским хавбеком
Полузащитник «Мидтьюлланна» Эвандер может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает журналист Фабио Алейшу на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, в услугах 22-летнего бразильского футболиста заинтересован «Спартак». Отмечается, что стороны уже вступили в переговоры, однако успехом они пока не увенчались.
В нынешнем сезоне Эвандер принял участие в трёх матчах за «Мидтьюлланн». В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник сыграл в 30 матчах чемпионата Дании, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Напомним, в текущем сезоне «Мидтьюлланн» впервые в истории выступит в Лиге чемпионов.
«Спартак» набрал 20 очков в девяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
- 2 октября 2020
-
19:41
-
19:35
-
19:28
-
19:20
-
19:16
-
19:02
-
18:57
-
18:55
-
18:52
-
18:38
-
18:37
-
18:31
-
18:29
-
18:16
-
18:06
-
18:03
-
17:58
-
17:53
-
17:45
-
17:37
-
17:16
-
17:07
-
16:56
-
16:39
-
16:36
-
16:09
-
16:02
-
15:59
-
15:54
-
15:47
-
15:42
-
15:39
-
15:36
-
15:34
-
15:31
Партнерский контент