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«Спартак» интересуется 22-летним бразильским хавбеком

«Спартак» интересуется 22-летним бразильским хавбеком
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Мидтьюлланна» Эвандер может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает журналист Фабио Алейшу на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, в услугах 22-летнего бразильского футболиста заинтересован «Спартак». Отмечается, что стороны уже вступили в переговоры, однако успехом они пока не увенчались.

В нынешнем сезоне Эвандер принял участие в трёх матчах за «Мидтьюлланн». В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник сыграл в 30 матчах чемпионата Дании, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Напомним, в текущем сезоне «Мидтьюлланн» впервые в истории выступит в Лиге чемпионов.

«Спартак» набрал 20 очков в девяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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