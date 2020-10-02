Ковалевски: Максименко может стать одним из самых великих вратарей «Спартака» в истории

Бывший вратарь московского «Спартака» Войцех Ковалевски поделился мнением о голкипере красно-белых Александре Максименко.
«Максименко набрал опыт, хоть Саша и молодой. Это важнее всего. Для него это очень хорошо, что он постоянно играет, имеет поддержку со стороны своего старшего коллеги — Реброва. Понятно, что в таком возрасте есть ошибки, но это нормально. Ошибки в больших матчах? Давление перед такими играми, как матч с «Зенитом», это нормально. Это должно помогать, от этого надо отталкиваться. Такие игры дают бесценный опыт. Это всё влияет на игрока позитивно, на его концентрацию. Это помогает не задушить свой потенциал, надо в такие игры входить натурально: это философия маленьких шагов, все должно быть поступательно.
Ошибки у него пройдут, Максименко всему научится. Главное, делать правильные выводы. Верю, что он может стать одним из самых великих вратарей в истории «Спартака», чего я ему и желаю», — сказал Ковалевски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 2 октября 2020
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