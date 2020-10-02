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«Зенит» сделал официальное предложение о покупке хавбека «Атлетико» Эрреры

«Зенит» сделал официальное предложение о покупке хавбека «Атлетико» Эрреры
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» хочет приобрести полузащитника мадридского «Атлетико» Эктора Эрреру, сообщает Todofichajes.com.

По информации источника, Эррера покинет «Атлетико» в эти выходные, чтобы уступить место в команде Лукасу Торрейре, который перейдёт в стан «матрасников» из «Арсенала».

У мексиканца есть два варианта продолжения карьеры: возвратиться в «Порту», который хочет вернуть его, или отправиться в Россию. «Зенит» сделал официальное предложение вчера, 1 октября. Уход 30-летнего полузащитника является приоритетом для «Атлетико», клуб хочет завершить сделку в кратчайшие сроки.

В минувшем сезоне Эррера провёл 21 матч в чемпионате Испании, в которых отдал две голевые передачи. Эктор присоединился к «Атлетико» в 2019 году. С 2013 по 2019 год он выступал за «Порту».

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