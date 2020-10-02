«Тоттенхэм» отклонил второе предложение «ПСЖ» об аренде Алли
«Тоттенхэм Хотспур» не собирается отдавать полузащитника Деле Алли в аренду «Пари Сен-Жермен», сообщает Sky Sports.
По информации источника, «шпоры» отклонили вторую заявку парижан. Французский клуб хочет успеть подписать хавбека сборной Англии до закрытия трансферного окна в понедельник, 5 октября. Сообщалось, что «ПСЖ» предлагает годовой договор аренды. Однако в «Тоттенхэме» утверждают, что Алли не покинет команду, клуб рассчитывает на него в дальнейших матчах.
Ранее появилась информация, что у Алли конфликт с главным тренером «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.
Алли перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» в феврале 2015 года из «Милтон Кинс Донс». Сумма трансфера составила € 6,63 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
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