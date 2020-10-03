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У одного из соперников ЦСКА в Лиге Европы обнаружен коронавирус

У одного из соперников ЦСКА в Лиге Европы обнаружен коронавирус
Футбол / Лига Европы 0

В «Фейеноорде», который является соперником ЦСКА в групповой стадии Лиги Европы, выявлена вспышка коронавируса, сообщает официальный сайт нидерландской команды.

«Тесты, проведённые 2 октября, показали, что у двух игроков команды имеется коронавирус. Согласно политике конфиденциальности, имена игроков не разглашаются.

В преддверии матча чемпионата с „Виллемом II“ в следующее воскресенье все игроки «Фейеноорда» снова прошли проверку на COVID-19. Заражённые игроки будут помещены в карантин и не будут принимать участие в воскресном матче, как и в групповых тренировках», — написано в сообщении пресс-службы клуба.

«Фейеноорд» попал в группу K, где сыграет с «Динамо» (Хорватия), ЦСКА и «Вольфсбергом» (Австрия).

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