У одного из соперников ЦСКА в Лиге Европы обнаружен коронавирус

В «Фейеноорде», который является соперником ЦСКА в групповой стадии Лиги Европы, выявлена вспышка коронавируса, сообщает официальный сайт нидерландской команды.



«Тесты, проведённые 2 октября, показали, что у двух игроков команды имеется коронавирус. Согласно политике конфиденциальности, имена игроков не разглашаются.



В преддверии матча чемпионата с „Виллемом II“ в следующее воскресенье все игроки «Фейеноорда» снова прошли проверку на COVID-19. Заражённые игроки будут помещены в карантин и не будут принимать участие в воскресном матче, как и в групповых тренировках», — написано в сообщении пресс-службы клуба.



«Фейеноорд» попал в группу K, где сыграет с «Динамо» (Хорватия), ЦСКА и «Вольфсбергом» (Австрия).