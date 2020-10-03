Юрген Клопп: «Аталанта» — это захватывающий проект

53-летний немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий английский «Ливерпуль», прокомментировал результаты жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021, согласно которой мерсисайдцы попали в группу D с «Аталантой» (Италия), «Аяксом» (Нидерланды) и «Мидтъюллан» (Дания).
«Это действительно сильная группа, все знают, насколько хорош «Аякс» был два года назад, они всегда собирают боеспособный новый состав. У «Аталанты» же действительно захватывающий проект, они тоже играют в довольно интересный футбол. Это настоящая футбольная группа, все команды много бегают, игры будут напряженными», — цитирует Клоппа Football Italia.
Свой дебютный матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа проведут на выезде с «Аяксом» 21 октября.
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