Неймар получил от Мбаппе больше ассистов, чем от любого другого игрока «ПСЖ»

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в матче Лиги 1 с «Анже» отдал голевую передачу бразильцу Неймару. Таким образом, Неймар получил от Мбаппе восьмой ассист в чемпионате Франции с момента перехода. Это на пять больше, чем от любого другого игрока парижского клуба.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года, сумма трансфера составила € 222 млн. В составе французского клуба он трижды стал обладателем титула чемпиона страны, дважды выиграл Кубок Франции, а в сезоне-2019/2020 дошёл до финала Лиги чемпионов, где его команда уступила мюнхенской «Баварии». В текущем розыгрыше чемпионата Франции Неймар провёл на «ПСЖ» 3 матча и забил 2 мяча. На счету Мбаппе, перешедшего в «Пари Сен-Жермен» в 2018 году, также 3 матча и 2 гола.