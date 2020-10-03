Гонсалес: после стычки с Неймаром получил более 2 млн сообщений с угрозами. Думал об уходе

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес рассказал о последствиях конфликта с нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром, обвинившим его в расизме.



«Получил более двух миллионов сообщений в WhatsApp. Никогда не видел ничего подобного. Там были самые различные угрозы, многие — на других языках. Там были фотографии наших машин. Мне писали, что придут ко мне домой и убьют меня. В одном из сообщений говорилось про магазин, в котором работают мои родители. Они писали, что убьют и их. Я был напуган, потому что раньше с таким не сталкивался. Не спал. У Неймара огромное влияние. Думаю, он даже не представляет своих возможностей.



Не думал о завершении карьеры, но размышлял о том, чтобы покинуть клуб. Сказал Виллаш-Боашу и руководству, что если они не верят мне, то я бы хотел уйти. Я был готов расторгнуть контракт без компенсации, но клуб поддержал меня», — цитирует Гонсалеса sportbuzz.uol.com.br.

Неймара и Гонсалеса не накажут за расистские оскорбления